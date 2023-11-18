Мужчину задержали в Москве за попытку потушить Вечный огонь на Поклонной горе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полиция задержала мужчину, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью. 49-летний злоумышленник попытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье "Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны".

По решению Дорогомиловского межрайонного прокурора дело изъяли и передали для организации дальнейшего расследования в территориальный орган Следственного комитета РФ. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за того, что футбольные фанаты осквернили памятник Советской армии в Болгарии. По информации Болгарского национального радио, активисты сделали это ради того, чтобы помешать демонтажу памятника.

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