Вандалы в Молдавии осквернили памятник советским воинам

Фото: телеграм-канал "Sputnik Молдова"

В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам. Они нанесли на постаменте символы профашистской румынской политической партии "Железная гвардия". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Поискового движения и Национального оргкомитета Победа Алексея Петровича.

"Вандалы осквернили памятник в честь советских воинов у села Корпач Единецкого района. Краской на постамент нанесены надписи на румынском языке: Pe aici au trecut ocupanţii (Здесь прошли оккупанты). Помимо текста, на монументе нарисован символ профашистской румынской политической партии Железная гвардия, действовавшей в период между двумя мировыми войнами на территории Румынии", – рассказал Петрович.

Молдавия стала одной из первых республик Советского союза, которая приняла на себя удар врага. За время оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики – 207 тысяч человек. 23 тысячи из них умерли.

Ранее вандалы в Таллине осквернили советский мемориальный комплекс на холме Маарьямяэ. На одной из скульптурных композиций мемориала, которая называется "Гибнущие чайки", появились надписи "Слава Украине".

До этого в австрийском городе Эбенфунт восстановили испорченный вандалами барельеф памятника солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма.