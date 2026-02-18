Адвокат Багатурия: штраф до 300 тыс рублей грозит бьюти-мастеру за публикацию фото клиента

Фото: 123RF.com/bondvit

Бьюти-мастера могут оштрафовать на сумму в размере до 300 тысяч рублей за публикацию фотографии клиента. Это является абсолютно обоснованным решением, рассказал Москве 24 адвокат Вадим Багатурия.

Телеграм-каналы ранее писали, что бьюти-мастера стали получать штрафы за размещение видео и фото в формате "до и после". По информации URA.RU, Роскомнадзор классифицирует такой контент как нарушение закона о персональных данных и ненадлежащую рекламу. Изображения лиц относятся к биометрическим данным, использование которых без письменного согласия запрещено.

Адвокат напомнил, что, согласно статье об охране изображения гражданина (152.1 ГК РФ), для использования фото человека необходимо его согласие. По словам Багатурии, штраф будет правомерен и в том случае, если есть устное разрешение, но отсутствует письменное.

Он уточнил, что размеры штрафов могут составлять до 300 тысяч рублей при первичном нарушении.

"Я сам, как спикер, участвуя в телевизионных программах, всегда подписываю такое согласие, и его получают у всех гостей, попадающих в кадр. Это, во-первых, страховка для того, кто размещает контент, а во-вторых, гарантия для человека, что он не окажется там, где не хочет быть", – указал эксперт.

Проверки, по его словам, могут быть организованы по заявлению в Роскомнадзор и по инициативе самого ведомства, поскольку его сотрудники могут открыть соцсети. При этом регулятор сначала направляет запрос тому, кто разместил изображение с требованием предоставить согласие клиента.

"Если разместивший фото не докажет, что это, например, сгенерировано нейросетью, претензия тоже будет обоснованной. Более того, даже если на фото видна только часть лица – глаз, нос, губы, – это все равно биометрические персональные данные", – добавил Багатурия.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что за публикацию фотографии соседей в общедомовом чате может грозить до 200 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до двух лет.

Кроме того, потерпевший вправе будет потребовать компенсации морального вреда – например, если посчитает, что фото неудачное и с его помощью пострадавшего выставили в неприглядном виде.

