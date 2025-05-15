Юрист Яковлева: работника могут уволить за порочащие компанию посты в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сотрудника могут уволить за пост в соцсетях с аморальными действиями или порочащими репутацию компании фотографиями. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, работодатель вправе уволить специалиста, если он разместил в Сети информацию, относящуюся к коммерческой тайне компании. Однако это возможно только при условии, если работник официально был к ней допущен и подписал все связанные с этим документы.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Также уволить могут работника, деятельность которого связана с воспитательной функцией, если он опубликовал на своей страничке пост, в котором описывает или демонстрирует аморальные действия. Но здесь сложность в том, что в законодательстве нет четкого определения такого поступка, который был бы несовместим с продолжением деятельности.

"При этом нет и списка тех, кого можно считать выполняющими воспитательную функцию. Здесь круг лиц может быть достаточно широким: учителя, сотрудники в детском саду, тренеры, все, кто ведет различные кружки", – отметила юрист.

Также сотрудника могут уволить, если он своим публичным постом нарушил внутренние правила конкретной компании. Однако здесь все будет зависеть от того, насколько эти требования соотносятся с должностью сотрудника.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Запрещать IT-специалисту, которого за пределами компании никто не знает, выкладывать фото в плавках на пляже, незаконно. На репутацию и деятельность работодателя это никак негативно не повлияет. А если говорить, например, о телеведущем, такой запрет может быть признан правомерным.

Во всех спорных ситуациях, если сотрудник не согласен с увольнением за опубликованный пост, он должен обращаться в суд, заключила Яковлева.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что работодатель может уволить сотрудника за нарушение дресс-кода, если требования к внешнему виду прописаны в документах компании. По ее словам, если работник поставил в них подпись, значит, обязан эти требования выполнять.

