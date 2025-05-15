Юрист Яковлева: работника могут уволить за порочащие компанию посты в соцсетях

15 мая, 13:05Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сотрудника могут уволить за пост в соцсетях с аморальными действиями или порочащими репутацию компании фотографиями. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
По ее словам, работодатель вправе уволить специалиста, если он разместил в Сети информацию, относящуюся к коммерческой тайне компании. Однако это возможно только при условии, если работник официально был к ней допущен и подписал все связанные с этим документы.
"При этом нет и списка тех, кого можно считать выполняющими воспитательную функцию. Здесь круг лиц может быть достаточно широким: учителя, сотрудники в детском саду, тренеры, все, кто ведет различные кружки", – отметила юрист.
Также сотрудника могут уволить, если он своим публичным постом нарушил внутренние правила конкретной компании. Однако здесь все будет зависеть от того, насколько эти требования соотносятся с должностью сотрудника.
Во всех спорных ситуациях, если сотрудник не согласен с увольнением за опубликованный пост, он должен обращаться в суд, заключила Яковлева.
Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что работодатель может уволить сотрудника за нарушение дресс-кода, если требования к внешнему виду прописаны в документах компании. По ее словам, если работник поставил в них подпись, значит, обязан эти требования выполнять.