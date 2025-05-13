Эксперт Бондарь: россияне могут получить компенсацию за переохлаждение в офисе

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Россияне могут получить компенсацию за переохлаждение на рабочем месте, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с порталом "Абзац".

Как уточнил специалист, нарушение температурного режима в офисе может привести к штрафу компании на 80 тысяч рублей. По Трудовому кодексу весной в рабочих помещениях температура не должна быть ниже 20–22 градусов тепла, а летом – ниже 23–25 градусов.

"Если в помещении холоднее, работодатель должен принять меры: установить обогреватели, утеплить окна или сократить рабочий день", – подчеркнул Бондарь.

По его словам, для индивидуальных предпринимателей размер штрафа может варьироваться от 2 до 5 тысяч рублей, в то время как юридические лица должны будут заплатить за нарушение от 50 до 80 тысяч рублей.

Для получения компенсации сотрудникам следует обратиться в суд, предоставив доказательства связи заболевания с условиями труда, рекомендовал эксперт. Он также посоветовал обратиться к врачу, чтобы зафиксировать в больничном листе, что причиной переохлаждения стали условия на рабочем месте.

Кроме того, работники могут сделать фотографию термометра в офисе, на которой будет видна температура в помещении, или собрать показания коллег. Вместе с тем они могут написать заявление о расследовании инцидента в дни, когда в помещении была низкая температура.

Сумма компенсации устанавливается судом. Помимо этого, могут быть возмещены дополнительные расходы по лечению. В частности, это могут быть затраты на медикаменты, консультации врачей и реабилитация при условии предоставления подтверждающих документов.

Отопление в Москве начали отключать 6 мая. Сначала тепло перестало поступать на промышленные и административные объекты, а затем в жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разработать критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков. По его мнению, тот факт, что процедура зависит от календарных сроков и прочих формальностей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям.