Доктор Мясников рекомендовал 100 раз присесть мерзнущим при отключенном отоплении

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Приседания являются лучшим способом согреться для тех, кто мерзнет в квартирах из-за отключенного отопления, рассказал Москве 24 доктор и телеведущий Александр Мясников.

"100 раз присядьте, и вам будет жарко", – посоветовал он.

По словам врача, у прохладной погоды множество преимуществ. Более того, он подчеркнул, что оптимальная температура для поддержания здоровья и укрепления иммунитета не должна превышать 16–18 градусов ночью и 18–20 градусов – днем.

Для профилактики эксперт порекомендовал умываться прохладной водой, постепенно снижая ее температуру. Если становится холодно, то нужно встать и подвигаться. При этом Мясников уточнил, что постоянное закутывание в теплую одежду чревато ощущением озноба в будущем.

Вместе с тем врач рассказал, что пребывание в тепле может привести к различным заболеваниям, включая онкологию, проблемы с сердцем и ускоренное старение.





Александр Мясников доктор и телеведущий Если ты привык жить при температуре 27 градусов, если вы моетесь только горячей водой, если вы сидите часами перед телевизором или в гаджетах, не двигаетесь, если вы любите чай с сахаром и все такое вкусненькое, я могу только посочувствовать.

Мясников также выразил обеспокоенность по поводу слабого иммунитета у многих людей из-за их образа жизни. Он предупредил, что следующая эпидемия "опять свалит половину населения".

При этом не стоит полностью игнорировать мерзлявость, поскольку она может быть вызвана заболеванием, предупредила ранее доктор Мадина Булатова.

Холод в конечностях, по ее словам, может быть связан с пониженным давлением и анемией, при которой снижается уровень гемоглобина, ухудшая питание тканей и вызывая замедление процессов. Кроме того, причиной может быть атеросклероз нижних конечностей, часто возникающий из-за курения или сахарного диабета.

В Москве отопление начали отключать с 6 мая. Сначала, как правило, тепло перестанет поступать на промышленные и административные объекты, а затем в жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения.

