13 мая, 13:58Общество
Доктор Мясников рекомендовал 100 раз присесть мерзнущим при отключенном отоплении
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Приседания являются лучшим способом согреться для тех, кто мерзнет в квартирах из-за отключенного отопления, рассказал Москве 24 доктор и телеведущий Александр Мясников.
"100 раз присядьте, и вам будет жарко", – посоветовал он.
По словам врача, у прохладной погоды множество преимуществ. Более того, он подчеркнул, что оптимальная температура для поддержания здоровья и укрепления иммунитета не должна превышать 16–18 градусов ночью и 18–20 градусов – днем.
Для профилактики эксперт порекомендовал умываться прохладной водой, постепенно снижая ее температуру. Если становится холодно, то нужно встать и подвигаться. При этом Мясников уточнил, что постоянное закутывание в теплую одежду чревато ощущением озноба в будущем.
Вместе с тем врач рассказал, что пребывание в тепле может привести к различным заболеваниям, включая онкологию, проблемы с сердцем и ускоренное старение.
Мясников также выразил обеспокоенность по поводу слабого иммунитета у многих людей из-за их образа жизни. Он предупредил, что следующая эпидемия "опять свалит половину населения".
При этом не стоит полностью игнорировать мерзлявость, поскольку она может быть вызвана заболеванием, предупредила ранее доктор Мадина Булатова.
Холод в конечностях, по ее словам, может быть связан с пониженным давлением и анемией, при которой снижается уровень гемоглобина, ухудшая питание тканей и вызывая замедление процессов. Кроме того, причиной может быть атеросклероз нижних конечностей, часто возникающий из-за курения или сахарного диабета.
В Москве отопление начали отключать с 6 мая. Сначала, как правило, тепло перестанет поступать на промышленные и административные объекты, а затем в жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения.
Гидравлические работы стартовали в Москве после окончания отопительного сезона