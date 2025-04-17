JЕММ: мотивация к похудению снижается при температуре ниже 20 градусов

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Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте и Американского университета выяснили, что при температуре ниже 20 градусов снижается мотивация к похудению. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования в журнале JEMM.

В основу проекта легли данные масштабного опроса Behavioral Risk Factor Surveillance System – миллионы телефонных интервью, собранные в США за период 1991–2010 годов. Ученые сопоставили ответы участников с температурными показателями в день опроса, что помогло выявить связь между необычными для сезона погодными условиями и изменениями в поведении людей, касающемся контроля веса, говорится в издании.

В процессе исследования выяснилось, что в холода (ниже 20 градусов) люди реже пытаются худеть – меньше сидят на диетах и занимаются спортом. Зато когда температура переваливает за 25 градусов, респонденты начинают активнее тренироваться и увеличивают долю фруктов и овощей в рационе, рассказали специалисты.

"Мы были удивлены тем, насколько сильно поведение зависит от погоды. Переход от самого холодного дня к самому теплому приводит примерно к изменению поведения на 7%", – передает издание слова соавтора исследования Брэндина Черчилля.

Ученые добавили, что эта тенденция проявляется одинаково во всех штатах Америки. Особенно заметной она была у людей с лишним весом, подчеркнули они.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что похудеть помогают зеленые фрукты и овощи. Он отметил, что основа снижения веса – дефицит калорий. Если их потребляешь больше, чем расходуешь, то масса тела не уменьшается. Кроме того, он посоветовал добавлять 150 граммов овощей в каждый прием пищи.