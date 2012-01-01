Мизулина призвала изъять из продажи таблетки для похудения Molecule

Россияне пожаловались на проблемы со здоровьем после приема препарата для снижения веса Molecule, который можно было найти на маркетплейсах. Чем опасен такой способ похудения, разбиралась Москва 24.

Боль в сердце, синяки и опухоль

В Сети обсуждают жиросжигающие капсулы Molecule, которые продаются на маркетплейсах. Средство является БАДом и якобы снижает аппетит, выводит токсины и позволяет сбросить вплоть до 20 килограммов примерно за месяц без особых изменений в образе жизни.

При этом те, кто принимал препарат, рассказали в Сети, что он вызывает множество побочных эффектов. В частности, всего за 6 дней курса у одной из пользовательниц вместо потери лишнего веса начались проблемы со сном, дыханием и сердцем.

"У меня была просто жуткая тревога, кружилась голова, потоотделение ужасно повысилось и прям не хватало воздуха, не могла вздохнуть полной грудью... <...> Но самое главное – у меня начало болеть сердце. Именно не сильно стучать, а прям болеть", – поделилась она в отзывах.

Еще одна девушка рассказала, что решила отказаться от препарата спустя 7 дней, и призвала всех "выкинуть эту дрянь".





из отзыва пользовательницы Сети Меня преследовал жуткий сушняк. Да не так, что пить хочется, а просто ком в горле стоит и не убирается ничем. Потом появилось множество синяков, сильно ломило тело, в особенности плечи и спину. Потела неимоверно сильно, просыпалась вся в поту. <...> Плюсом появился налет на языке, привкус во рту был ужасен!

На жалобы обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Получив десятки обращений, общественница призвала в своем телеграм-канале снять товар с продажи на маркетплейсах. Позднее она сообщила, что Wildberries решил блокировать подобные объявления, а Ozon – провести проверку и скрыть все позиции.

Ранее же телеграм-канал SHOT сообщал, что после нескольких месяцев приема неких таблеток для похудения едва не погибла студентка из Подмосковья. Пострадавшая долго жаловалась на боли в животе, тошноту и рвоту, а в больнице врачи нашли у нее в желудке 20-сантиметровое новообразование. В итоге девушку пришлось экстренно прооперировать.

Ни фигуры, ни здоровья

Как заявляют некоторые продавцы таблеток для похудения, в составе их препаратов исключительно натуральные ингредиенты. По словам врач-диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева, даже в этом случае существуют риски побочных эффектов.

"Например, листья сенны, которые встречаются в подобных таблетках, работают как мощное слабительное. И если употреблять их продолжительное время, из кишечника будут выводиться полезные микроэлементы и витамины А, Е и К", – рассказал эксперт Москве 24.

Кроме того, в ряд БАДов добавляют экстракты горького апельсина и гарцинии камбоджийской, которые повышают пульс. Особенно сильно это сказывается на тех, у кого есть проблемы с давлением, отметил Арзамасцев.

При этом пользователи утверждают, что в составе таблеток для похудения с маркетплейсов встречается сибутрамин – химическое вещество, притупляющее чувство голода. Этот компонент запрещен в ряде стран Европы из-за своих негативных свойств. Арзамасцев подтвердил, что эта добавка действительно опасна.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Сибутрамин влияет на центральную нервную систему, и просто так употреблять его без назначений и контроля нельзя. Он бьет по сердечно-сосудистой системе, а потому провоцирует тахикардию и головные боли.

Врач объяснил популярность подобных препаратов тем, что они обещают похудение без смены рациона и лишних физических усилий. Однако даже если некоторые из них и позволяют добиться какого-то результата, то держится он очень недолго.

"Как только прием таблеток заканчивается, весь сброшенный вес не только возвращается, но и порой становится даже больше. Это происходит потому, что человек продолжает придерживаться прежнего образа жизни, который он вел, когда набрал лишние килограммы", – сказал Арзамасцев.

Он подчеркнул, что использование любых БАДов сопряжено с большими рисками для здоровья. Поэтому принимать их можно только после консультации со специалистом, который учтет индивидуальную непереносимость компонентов и общее состояние организма.

