Врач Арзамасцев: зеленые овощи ускорят процесс похудения к лету

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Зеленые овощи и фрукты значительно помогают ускорить процесс похудения. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, основа снижения веса – дефицит калорий. Когда их потребляют больше, чем расходуют, масса тела не уменьшается, несмотря на рацион.

"Ускорить процесс потери веса помогут продукты, которые содержат больше всего клетчатки, – свежие зеленые овощи", – отметил специалист.

Врач порекомендовал добавлять по 150 граммов овощей в каждый прием пищи. Обратить внимание стоит на огурцы, болгарский перец, цветную или обычную капусту.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Клетчатка достаточно сытная, при этом улучшает пищеварение. Когда она поступает в организм, то действует на барорецепторы, после чего чувство голода снижается. Желание съесть дополнительно что-то еще пропадает, поэтому вес уходит.

Также эксперт предложил обратить внимание на зеленые фрукты: яблоки, твердые груши и абрикосы.

"Однако с фруктами нужно быть аккуратнее, так как, помимо клетчатки, в них есть фруктоза, которая повышает калорийность продукта. Поэтому достаточно съедать по одному фрукту в день", – отметил специалист.

Диетолог также предупредил, что продукты с обилием клетчатки противопоказаны пациентам с уже имеющимися проблемами ЖКТ, особенно в стадии обострения. К патологиям относятся гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.

Ранее врач-терапевт ГКБ № 24 Ольга Бырина рассказала, что похудение без спорта и изменений в питании может указывать на развитие заболевания. Например, нередко так происходит при гастрите, когда в организм не попадает достаточное количество калорий, сахарном диабете и даже раке.

