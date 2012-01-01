Ученые выяснили, что мороз положительно влияет на качество сна

Группа французских ученых из Университета Пуатье установила, что кратковременное пребывание в криокамере улучшает качество сна. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Ни для кого не секрет, что человеку необходимо нормально спать, и ключевое слово здесь – "нормально". Считается, что взрослому необходимо 7–9 часов сна в сутки – за это время организм успевает отдохнуть, восстанавливаются почти все органы и системы: от мозга и сердца до иммунной системы. Сон включает в себя две фазы – медленную и быструю. Медленная наступает сразу после засыпания и длится около 90 минут – эта фаза считается наиболее восстанавливающей. Быстрый сон следует за медленным и длится примерно 10–20 минут – именно в это время мозг активно работает, и человек видит сны. Две эти фазы чередуются друг с другом, в норме проходя по 5–6 полных циклов.

Некоторое время назад исследователи установили, что криостимуляция всего тела может успокаивать сердце после физических нагрузок, уменьшать воспаления и улучшать общее самочувствие. Французские физиологи решили проверить, распространяется ли положительное влияние низких температур и на качество сна.

Исследователи наблюдали за 20 здоровыми участниками в течение пяти дней. Каждое утро добровольцы проводили по 5 минут в криостимулирующей камере – помещении, температура в котором была снижена до минус 90 градусов. После этого они продолжали свой обычный день, воздерживаясь от алкоголя, кофеина и занятий спортом. На ночь добровольцам устанавливали различные датчики, регистрирующие работу мозга и сердца, чтобы отслеживать общую активность и оценивать качество сна. Кроме того, после каждой ночи их просили заполнить короткую анкету с вопросами о том, как они спали.



Подытожив все полученные данные, ученые обнаружили, что у всех подопытных улучшилось настроение и снизилась тревожность – причем в большей степени этот эффект наблюдался у женщин. Но самое главное заключалось в том, что фаза медленного сна, во время которой организм восстанавливается, увеличилась в среднем на 7,3 минуты в течение первых двух циклов сна. То есть люди, проводящие несколько минут в сутки на экстремальном морозе, не просто спят лучше, но еще и более эффективно заряжают собственный организм энергией, готовясь к следующему дню.

Правда, "прогулка в морозилке" повлияла не на все аспекты сна. Например, скорость засыпания не изменилась – если добровольцу до эксперимента требовалось много времени, чтобы заснуть, то и после криостимуляции он засыпал дольше остальных. И наоборот – люди, способные "отключаться, коснувшись головой подушки", легко засыпали через пару минут после укладывания в постель. Время, проведенное в фазе быстрого сна, также ни у кого из добровольцев не изменилось.

Французские ученые планируют продолжить исследования, варьируя время пребывания в криокамере и температуру в ней. Они надеются найти сочетание этих параметров, дающее максимальное увеличение фазы медленного сна и улучшение общего самочувствия человека. Правда, их скептически настроенные коллеги считают, что положительный результат эксперимента был мог быть достигнут совершенно по другим причинам – из-за отказа добровольцев от алкоголя, кофеина и спорта. Снижение таких нагрузок на организм вполне могло дать положительный эффект.

И все же, если низкие температуры окажутся действительно эффективными, можно порекомендовать всем желающим регулярные короткие прогулки на морозе. Тем более что сейчас наступает зима и "криокамера" доступна каждому, кто выходит из дома. Возможно, к весне все мы станем от этого бодрее и здоровее.

Хотя...