Отопление начали отключать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к отключению отопления, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы", – отметил он.

Всего необходимо отключить отопление в более 74 000 зданий, включая свыше 34 000 жилых домов. Сначала, по словам Бирюкова, тепло перестанет поступать на промышленные и административные объекты, а затем в жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения.

"Одно из важных направлений – проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют в полном объеме в мае", – добавил заммэра.

По его словам, специалистам предстоит выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы уже в зимний сезон обеспечить качественное теплоснабжение.

В частности, в ходе летних профилактических работ рабочие перекладывают трубопроводы при помощи современных технологий, выполняют профилактические и капитальные ремонты теплосетей и центральных тепловых пунктов (ЦТП), обслуживают и ремонтируют внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ранее Сергей Собянин поручил провести подготовку к отопительному сезону в Москве до 1 сентября. Ожидается, что городские службы подготовят к новому сезону 13 ТЭЦ, 38 районных тепловых станций, 42 квартальные тепловые станции и 97 малых котельных.

Также запланированы ремонтные работы на 10 энергоблоках, 36 паровых турбинах, 23 парогазовых и газотурбинных установках, 46 энергетических и 233 водогрейных котлах. Кроме того, профилактические работы проведут на 442 сетевых насосах, 58 сетевых подогревателях и бойлерах, 62 электрических генераторах и 77 трансформаторах.

