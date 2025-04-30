Депутат Колунов: преждевременное отключение отопления может стать причиной аварии

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Отключение отопления с последующим повторным включением может привести к завоздушиванию сетей теплоснабжения и коммунальным авариям, объяснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Порой в ходе отопительного сезона встречаются аномально теплые, даже жаркие дни. В домах становится жарко, люди просят отключить отопление. Но, как правило, за ними следуют заморозки, как мы видим это сейчас в Центральной России", – цитирует парламентария РИА Новости.

Колунов пояснил, что при отключении отопления специалисты выключают насосы в котельных, после чего в системе падает давление и происходит завоздушивание. При необходимости включить отопление вновь требуется устранить это завоздушивание, на что может уйти около двух недель.

Обычно этот процесс происходит летом или осенью при подготовке к отопительному сезону, подчеркнул депутат. Но если включать и отключать отопление с короткими промежутками времени, то будет затрачено большое количество ресурсов и времени на развоздушивание системы. Кроме того, специалисты не успеют провести необходимые мероприятия, добавил Колунов.

"Если посмотреть на апрель, теплыми были дней пять, а потом пошли заморозки. Отключили бы мы отопление, в домах было бы холодно", – обратил внимание он.

По его словам, если включить отопление без развоздушивания, здания будут прогреваться неравномерно или вовсе не будут обеспечены теплом. При этом снижать уровень отопления в котельных нельзя, поскольку существует конкретный температурный режим работы котлов, которые подают горячую воду.

В случае снижения температуры в котлах в зданиях, не оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), вода перестанет быть горячей, добавил депутат. В связи с этим он посоветовал установить в квартирах радиаторы с регуляторами, чтобы россияне смогли самостоятельно регулировать температуру.

Между тем вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил создать новые критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков. По его словам, факт того, что отключение отопления зависит от календарных сроков и прочих формальностей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям.