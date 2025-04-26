Вильфанд: повышение температуры в Московском регионе начнется в следующие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Потепление придет в Москву и область на следующих выходных, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что 3 и 4 мая ночная температура в столице начнет расти и достигнет 4–9 градусов. В дневное время воздух прогреется до 11–16 градусов. Эксперт также обратил внимание, что такие показатели остаются на 2 градуса ниже нормальной для начала мая температуры.

Вместе с тем, подчеркнул он, на следующих выходных прогнозируется небольшой дождь и облачная погода.

При этом в эти выходные, 26 и 27 апреля, резкое похолодание ожидается почти на всей европейской части России. Это связано с тем, что с субботы воздушные массы будут перемещаться из более северных районов РФ.