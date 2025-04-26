Синоптик Вильфанд: резкое похолодание ожидается в выходные в европейской части РФ

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Резкое похолодание ожидается почти на всей европейской части России в эти выходные, 26 и 27 апреля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это связано с тем, что с субботы, 26 апреля, воздушные массы будут перемещаться из более северных районов РФ. В Северо-Западном федеральном округе в субботу ожидается дождь и мокрый снег, в Центральной России – ночные температуры от нуля до плюс 5 градусов, дневные – от 5 до 10 градусов.

"В воскресенье дальнейшее понижение температуры приведет к тому, что в Москве ночью будет около нуля, по области – до минус трех, днем – от трех до восьми градусов. Небольшой дождь, небольшой мокрый снег и усиление ветра", – приводит РИА Новости слова синоптика.

Вильфанд добавил, что в понедельник, 28 апреля, ночные заморозки будут уже повсеместно на европейской части страны. В целом погода в последние дни апреля будет соответствовать концу марта, температура опустится на 6–7 градусов ниже нормы.

В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Предупреждение будет действовать в период с 01:00 26 апреля до 09:00 28 апреля.

По данным МЧС, в ночные часы с 26 по 28 апреля в столице ожидаются заморозки до минус 5 градусов. В связи с ожидающимся прогнозом жителей Москвы призвали к внимательности и осторожности. Горожанам посоветовали не перегружать электросеть при использовании электрообогревателей и не оставлять их без присмотра.