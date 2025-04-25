Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Москве в ночные часы с 26 по 28 апреля, передает столичное управление МЧС со ссылкой на данные Росгидромета.

В связи с ожидающимся прогнозом жителей столицы призвали к внимательности и осторожности. Горожанам посоветовали не перегружать электросеть при использовании электрообогревателей и не оставлять их без присмотра.

Также водителям рекомендовали снизить скорость, избегать внезапных маневров, в частности перестроений и опережений, а также увеличить дистанцию с другими участниками дорожного движения.

В случае необходимости москвичи могут обратиться по номерам 101 и 112 или по единому телефону доверия столичного ГУ МЧС России 8 (495) 637-22-22.

В свою очередь, "Автодор" призвал автомобилистов России к бдительности за рулем в связи с неблагоприятными погодными условиями. По данным госкомпании, заморозки прогнозируются на территории Московской, Смоленской, Ленинградской, Новгородской, Владимирской, Тверской, Калужской, Тульской областей.

Помимо этого, в Курской, Брянской и Липецкой областях ночью и утром 27 и 28 апреля ожидается температура от 2 до 4 градусов ниже нуля. Аналогичная температура прогнозируется в Воронежской области с 27 по 29 апреля.

Из-за заморозков в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Меры будут действовать в период с 01:00 26 апреля до 09:00 28 апреля. Кроме того, синоптики предупредили, что на Москву в выходные дни обрушатся мокрый снег и ливневый дождь. Теплая погода установится 30 апреля. В этот день прогнозируется 10–15 градусов тепла.