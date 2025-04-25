Желтый уровень опасности начал действовать в Московском регионе из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности действует до 21:00 пятницы, 25 апреля, в Московском регионе из-за прогнозируемой грозы. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре.

Данный уровень свидетельствует о возможных опасных метеорологических явлениях. Синоптики ожидают, что в течение дня столбик термометра в Москве поднимется до плюс 17 градусов, а по области – до 18 градусов тепла. Ветер будет западный и северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду, но при грозе его порывы могут усилиться до 15 метров в секунду.

В ночь на субботу, 26 апреля, возможны небольшие осадки. Синоптики не исключают похолодание в Москве до плюс 4 градусов, по области – до 0.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью предупредили, что в выходные, 26 и 27 апреля, в регионе ожидаются дождь с мокрым снегом и усиление ветра до 15 метров в секунду. Столбик термометра в ночь на субботу опустится до 0 градусов, а в ночь на воскресенье – до минус 3 градусов. В связи с этим в ведомстве попросили граждан быть аккуратнее на улице.

В Москве в ночь на четверг, 1 мая, ожидается до 5 градусов тепла, а днем – до плюс 10 градусов. При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС не исключил, что в этот день может пойти дождь.

"В ночь на 2 мая в столице ожидается от плюс 1 до плюс 5 градусов. В дневные часы температура будет повышаться до 11–16 градусов тепла", – заключил Вильфанд.

Москвичей ранее предупреждали, что пока купаться в водоемах рано. Сделать это можно будет, по данным ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, не раньше конца мая. Однако те, кто увлекается моржеванием, могут уже сейчас искупаться в воде. Например, в прудах и песчаных карьерах вода довольно быстро прогревается.

