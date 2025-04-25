Синоптик Позднякова: купальный сезон в Москве следует начинать не раньше конца мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут купаться в водоемах не раньше конца мая. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Однако, по словам синоптика, те, кто увлекается моржеванием, могут уже сейчас искупаться в водоемах. Она отметила, что в прудах и песчаных карьерах вода довольно быстро прогревается.

"Но поскольку погода не располагает, то раньше 15 мая вряд ли кто-то захочет полезть в воду, чтобы искупаться", – объяснила Позднякова.

Апрель, по прогнозам синоптиков, завершится холодным аккордом. В выходные, 26 и 27 апреля, в Москве ожидается похолодание.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в субботу прогнозируется от плюс 6 до плюс 9 градусов, возможны слабые дожди и мокрый снег. В воскресенье в столице будет облачно, ожидаются мокрый снег и ливневый дождь. Температура воздуха будет в пределах 5–8 градусов тепла.

В первую неделю мая в Москве ожидается свыше 20% от месячной нормы осадков. При этом с вероятностью в 90% будет наблюдаться положительная аномалия температуры воздуха в пределах 1–1,5 градуса.

