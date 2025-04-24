Врач Новоселов объяснил, что поможет пожилым перенести резкие перепады температуры

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Прием необходимых лекарств, поездки за город и одежда по погоде помогут пожилым легче пережить перепады температуры. Об этом Москве 24 рассказал врач-геронтолог Валерий Новоселов.

По его словам, люди в возрасте имеют ряд накопившихся заболеваний. Как правило, это проблемы с суставами и сердцем. Пенсионеры, которые страдают от таких патологий, наиболее подвержены плохому самочувствию при изменении погодных условий.

"Это происходит потому, что с возрастом организм хуже приспосабливается к внешним воздействиям, в том числе температурным. В таком случае первое, что важно, – не отказываться от уже назначенной терапии и принимать лекарства", – предупредил врач.

Организм пожилых лучше переносит похолодание. Эксперт объяснил это тем, что на коже с возрастом становится меньше капилляров, которые помогают справляться с высокими температурами. Более того, в холод можно утеплиться, а в жару дискомфортно даже в самой легкой одежде.





Валерий Новоселов врач-геронтолог В таком случае важно находиться в помещениях с кондиционером. Если его нет, рекомендуется уезжать на дачу. Там нет асфальта, от которого исходит жар, и много зелени – с ней температурные перепады переносятся намного легче.

Также важно надевать головной убор, брать на прогулку бутылку с водой и носить хлопковую, свободную одежду светлых тонов, чтобы не перегреться.

"В пики температур нужно быть очень аккуратным, так как может нарушиться терморегуляция тела. Это нередко приводит к солнечному удару", – указал эксперт.

Врач добавил, что организм не может выровнять температуру тела, когда она слишком высокая. Это отражается на работе сердечно-сосудистой системы, что приводит к тахикардии, скачкам давления и другим нарушениям.

"Если же стало плохо, нужно сразу вызвать бригаду скорой помощи", – заключил Новоселов.

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