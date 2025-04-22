Врач Русакова: творог, скумбрия и капуста снижают риск переломов у пожилых

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Молочные продукты, жирная рыба, овощи и орехи снижают риск переломов у пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в процессе старения снижается активность остеобластов – клеток, формирующих новую костную ткань. Плюс в пожилом возрасте появляется дефицит кальция и витамина D, что также увеличивает риск остеопороза – заболевания, для которого характерно снижение плотности костей.



(процесс формирования костной ткани – Прим. ред.) .

Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Для профилактики нужны продукты с кальцием и витамином D, который помогает первому элементу усваиваться. Кроме того, для нормального функционирования тканей необходим витамин К – он тоже участвует в остеогенезе

Легкоусвояемый кальций содержится в молочных продуктах – твороге, йогурте и сыре. Также вещество есть в кунжуте и миндале.

В рыбе жирных сортов (например, лосось, сардины, скумбрия), помимо кальция, содержится витамин D. А шпинат, брокколи и капуста богаты витамином К, перечислила эксперт.

"Пожилым нужно употреблять 1 300 миллиграммов кальция в сутки. Например, в день можно съедать 100 граммов творога, 30 граммов сыра и порцию йогурта. Красная рыба содержит 20% кальция от суточной нормы, а 20 граммов миндаля – 8%. Однако важно, чтобы рацион был сбалансирован и индивидуально подобран врачом", – указала диетолог.

В то же время сахар, алкоголь и кофеиносодержащие напитки специалист порекомендовала исключить, так как они нарушают усвоение кальция.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, почему пожилым стоит включить в рацион петрушку. По его словам, в ней много витаминов С и К, а также клетчатки, которая снижает уровень "плохого" холестерина.

