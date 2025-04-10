Врач Соломатина: сельдь защитит пожилой организм от остеопороза и дефицита йода

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Морская сельдь содержит комплекс необходимых витаминов и элементов, которые поддерживают здоровье пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, с возрастом в организме развиваются нарушения со стороны ЖКТ. Из-за этого ухудшается усвоение белка из красного мяса. В свою очередь, в сельди – легкоусвояемый белок, который переваривается полностью. Кроме того, в этой рыбе много омега-3 жирных кислот, которые входят в состав клеточной мембраны и поддерживают эластичность клеток.

"С возрастом клетки становятся жесткими, в том числе из-за рациона. Поэтому они плохо пропускают питательные вещества, хуже выводят продукты распада", – отметила она.

Специалист пояснила, что в преклонном возрасте нередко воспалены сосуды, из-за чего туда сразу устремляется холестерин. Однако омега-3 жирные кислоты действуют на него как "противовес": чем их больше, тем сложнее организму сформировать атеросклеротическую бляшку, которая ухудшает кровообращение.

В сельди также есть витамин D, который в дефиците почти у всех. Для пожилых женщин он особенно важен, так как с возрастом у них развивается остеопороз.





Елена Соломатина врач-диетолог Помимо этого, в сельди есть все витамины группы В, в том числе В12. При его дефиците развивается анемия и появляется свойственная пожилым "шаткость походки".

Также в этой рыбе есть йод: он необходим для работы щитовидной железы, которая синтезирует гормоны. При их дефиците и дисбалансе пожилые страдают от недостатка энергии, а иногда и когнитивными нарушениями.

В целом врач посоветовала употреблять по 150–200 граммов сельди – запеченной или на пару, причем есть ее можно каждый день. Соломатина предупредила, что соленая сельдь противопоказана пациентам с высоким давлением и при склонности к отекам.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева рассказала, что пожилым важно заниматься упражнениями на координацию. Это поможет избежать падений и возможных травм. Для этого можно время от времени стоять на одной ноге или использовать балансировочный диск.

