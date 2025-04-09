Врач Ткачева: регулярные упражнения на равновесие необходимы в пожилом возрасте

Фото: depositphotos/VadymPastukh

Упражнения на баланс и наращивание мышечной массы очень важны в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева.

По ее словам, с возрастом у человека появляются проблемы с равновесием и координацией, из-за чего увеличивается риск падений. Поэтому обязательно надо регулярно делать упражнения на баланс – они являются важным элементом защиты от травматизма.



Ольга Ткачева главный внештатный гериатр Минздрава РФ Элементарно можно время от времени пытаться стоять на одной ноге. А также использовать в тренировках балансировочный вращающийся диск.

Не менее важно регулярно выполнять силовые упражнения, для того чтобы наращивать мышечную массу.

"Мышцы, выделяя биологически активные вещества, защищают нас от старения. Поэтому даже самые простые разгибания-сгибания рук с гантелями очень полезны в пожилом возрасте. При этом вместо гирь в тренировках можно использовать любые утяжелители. Например, бутылки с водой", – отметила врач.

В целом же любая умеренная физическая нагрузка особенно полезна для людей в возрасте, считает ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев.

"Двигательная активность позволяет сохранить подвижность суставов, тренирует сердечно-сосудистую систему и регулирует тонус сосудов, что позволяет в будущем избежать избыточных повышений давления", – подчеркнул эксперт.



Юрий Конев ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Можно заниматься и ходьбой, и плаванием и вообще любыми видами спорта. Главное, чтобы человеку это было не в тягость – все в меру. А главным регулятором должен служить пульс: во время тренировок важно следить, чтобы он не поднимался выше 110–115 ударов в минуту.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что пожилые люди могут поддержать здоровье нервной системы с помощью правильного рациона. Например, полезно будет употреблять темные ягоды, потому что они содержат антиоксиданты. Это может быть брусника, клюква, голубика, черника и смородина.