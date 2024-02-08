Главный гериатр Москвы рассказала, как укрепить иммунитет в пожилом возрасте

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Правильное питание, полноценный сон и снижение стресса помогут укрепить иммунитет пожилым людям. Об этом Москве 24 рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Специалист пояснила, что с возрастом иммунный статус человека ослабевает. "При лабораторном исследовании это трудно заметить, потому что уровень иммунных клеток – лимфоцитов, нейтрофилов – остается нормальным. Но снижаются их функция и активность. В результате усиливаются все воспалительные процессы, включая само старение, и ухудшается иммунная защита организма", – объясняет эксперт.





Надежда Рунихина главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Пожилым людям желательно максимально избегать даже однократного эпизода какой-то острой инфекции или обострения хронического заболевания. Потому что для них это может стать серьезным испытанием. И привести к значительному ухудшению состояния здоровья, а также развитию старческой астении.

Прежде всего пожилым рекомендуется избегать ситуаций, где они могут заразиться и заболеть.

"Желательно использовать индивидуальные средства защиты, не контактировать с больными людьми. В отношении острых респираторных инфекций пожилым рекомендована своевременная иммунизация против гриппа, пневмококковой инфекции и других", – перечисляет гериатр.





Надежда Рунихина главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Чтобы иммунитет был крепким, нужно избегать стрессов, хорошо спать, давать организму умеренную физическую нагрузку и рационально питаться.

В питании пожилого человека обязательно должны присутствовать продукты с содержанием белка. "Лучше делать акцент на белке из молочных продуктов и пище растительного происхождения. Можно употреблять бобовые, такие как фасоль или соя. В качестве животного белка подойдут рыба и курица, но ни в коем случае не жирное мясо", – предупредила эксперт.

Для поддержания иммунитета людям старшего возраста также важна клетчатка. "Ежедневное употребление овощей и фруктов с содержанием пищевых волокон способствует здоровью кишечника. Его микрофлора участвует не только в пищеварении, но и в обеспечении иммунного статуса пожилого человека", – говорит Рунихина.

Вместе с тем ежедневно необходимо употреблять продукты с содержанием витаминов A, D, C и E, а также железа.





Надежда Рунихина главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Витамин A содержится в моркови, сливочном масле, печени трески, кураге и чернике. Витамин D можно получить из рыбы и яиц, а витамин C – из цитрусовых. Витамин E содержится во многих продуктах, в основном растительного происхождения. С возрастом есть склонность к железодефицитной анемии, поэтому важно употреблять мясо.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рассказал, помогают ли чеснок и лук повысить иммунную защиту организма. Эти продукты содержат фитонциды, то есть летучие соединения, которые обладают антимикробным действием. Однако только одно употребление чеснока и лука не поднимет иммунитет. Для этого требуется комплексный подход, который включает в себя и сбалансированную диету, подчеркнул эксперт.

