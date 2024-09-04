Диетолог Круглова назвала лучшую диету для здоровья нервной системы у пожилых

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Пожилые люди могут поддержать здоровье нервной системы с помощью правильного рациона, рассказала Москве 24 врач-диетолог Наталья Круглова.

Эксперт отметила, что существует целая диета, направленная на профилактику заболеваний нервной системы, в том числе Альцгеймера.



Наталья Круглова врач-диетолог Приветствуется использование растительной пищи. Причем чем разнообразнее будет рацион, тем лучше. Это овощи, листовая зелень, фрукты. В них содержится целый ряд микроэлементов, в том числе витамин E, важный для нервной системы.

Также необходимо употреблять темные ягоды, такие как брусника, клюква, голубика, черника и смородина. Они полезны тем, что содержат антиоксиданты.

"Стоит включить в рацион продукты с содержанием омега-3 жирных кислот. Они положительно влияют на работу мозга, уменьшают воспаление и помогают поддержать нервную систему пожилых. Это может быть рыба жирных сортов – сельдь, скумбрия и тунец", – указала диетолог.



Наталья Круглова врач-диетолог Кроме того, ежедневно нужно употреблять столовую ложку орехов и семян. Они содержат витамин E, цинк, а также полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3.

Ранее людям старшего возраста посоветовали убрать из рациона красное мясо, алкоголь, сладости, изделия с трансжирами и продукты с содержанием соли. В частности, чипсы, снеки, кондитерские изделия, а также колбасы и сосиски ускоряют развитие атеросклероза, что в дальнейшем грозит развитием инфаркта и инсульта.