Диетолог Круглова назвала лучшую диету для здоровья нервной системы у пожилых

04 сентября, 19:20Общество
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Пожилые люди могут поддержать здоровье нервной системы с помощью правильного рациона, рассказала Москве 24 врач-диетолог Наталья Круглова.
Эксперт отметила, что существует целая диета, направленная на профилактику заболеваний нервной системы, в том числе Альцгеймера.
Также необходимо употреблять темные ягоды, такие как брусника, клюква, голубика, черника и смородина. Они полезны тем, что содержат антиоксиданты.
"Стоит включить в рацион продукты с содержанием омега-3 жирных кислот. Они положительно влияют на работу мозга, уменьшают воспаление и помогают поддержать нервную систему пожилых. Это может быть рыба жирных сортов – сельдь, скумбрия и тунец", – указала диетолог.
Ранее людям старшего возраста посоветовали убрать из рациона красное мясо, алкоголь, сладости, изделия с трансжирами и продукты с содержанием соли. В частности, чипсы, снеки, кондитерские изделия, а также колбасы и сосиски ускоряют развитие атеросклероза, что в дальнейшем грозит развитием инфаркта и инсульта.