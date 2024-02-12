Гериатр назвала лучшую диету для укрепления сосудов пожилых

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Средиземноморская диета поможет укрепить сосуды в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

С возрастом из-за естественного старения организма и различных заболеваний сосуды человека становятся более жесткими, их состояние ухудшается. Свой вклад в этот процесс вносит и неправильное питание. В частности, чрезмерное потребление соли, сахара и продуктов с животными жирами.

"Соль способствует повышению жесткости сосудистой стенки. Она становится очень чувствительна к выбросу гормонов, которые организм вырабатывает при стрессе. В результате идет чрезмерное повреждение сосудистой стенки. Быстрые углеводы резко повышают сахар в крови и способствуют развитию сахарного диабета, а продукты с жирами животного происхождения – прогрессированию атеросклероза", – объясняет врач.

Чтобы поддержать здоровье сосудов, рекомендуется контролировать имеющиеся у человека заболевания и правильно питаться.





Надежда Рунихина главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Самый лучший, доказанный в клинических исследованиях вариант питания, который способствует здоровью сосудов, – это средиземноморская диета. Ее отличительной особенностью является большое содержание пищевых волокон, свежих овощей, фруктов и рыбы, в которой есть омега-3 жирные кислоты.

Также для здоровья сосудов полезна умеренная физическая активность. "Обычно рекомендуется ходить 8–10 тысяч шагов ежедневно. У пожилых количество определяется индивидуально лечащим врачом исходя из состояния их здоровья. Умеренная физическая нагрузка очень полезна для сосудов", – подчеркнула гериатр.

Ранее были названы приправы, которые не рекомендуется добавлять в еду в избыточном количестве в пожилом возрасте. В частности, речь идет про черный и красный перцы, так как они способны провоцировать воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, эти специи могут вызвать обострение уже имеющихся недугов ЖКТ.

