Врач рассказала о вреде рафинированных круп

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Употребление рафинированных круп может вызвать обострение воспалительных процессов, в том числе в суставах, что станет причиной обострения суставных болей. Об этом заявила врач-эндокринолог Анжела Толмасова в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, зерно крупы состоит из отрубного слоя (содержит клетчатку и минералы), зародышевого слоя (содержит питательные вещества) и эндоспермия (содержит углеводы и белок). В рафинированной крупе нет отрубного и зародышевого слоев, в которых содержится больше всего полезных микроэлементов, а в цельнозерновой крупе есть все три части, объяснила она.

По мнению врача, рафинированные крупы могут негативно влиять на суставы и воспалительные состояния. Из-за простого строения зерна его углеводы расщепляются и превращаются в сахара, что тоже чревато определенными последствиями, подчеркнула Толмасова и привела в пример разновидности рафинированных круп – белый хлеб, белый риск, сдобу и пирожные.

Эксперт обратила внимание, что исследования ученых не нашли связи между употреблением цельнозерновых круп и развитием воспалительных процессов. По словам специалиста, в цельном зерне есть витамины группы B и антиоксиданты, защищающие клетки организма от повреждений. Также, продолжила она, там много клетчатки, которая связывает жирные кислоты "плохого" холестерина и выводит их.

Эндокринолог отметила, что исследования подтвердили факт снижения риска возникновения диабета, высокого давления и сердечных заболеваний при употреблении цельнозерновых круп. Также данный продукт – источник питания для полезной микрофлоры кишечника, сказала Толмасова и рекомендовала выбирать цельнозерновые крупы и сделанные из них продукты в противовес рафинированным.

В заключение специалист предупредила, что в магазине нужно проверять состав продуктов и искать там "цельное зерно" в качестве первого ингредиента.

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