30 декабря, 12:00Экономика
Кабмин РФ продлил до 30 июня 2024 года запрет на вывоз риса
Фото: 123RF/siraphol
Кабмин РФ продлил запрет на вывоз риса до 30 июня 2024 года для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.
Отмечается, что запрет не будет распространяться на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Южную Осетию и Абхазию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет вывозить за границу в рамках международных транзитных перевозок и в целях оказания гуманитарной помощи.
Помимо этого, правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подсолнечного масла и шрота, зерновых культур.
В кабмине уточнили, что с 1 января 2024 года квота на экспорт зерновых культур будет 2,1 миллиона тонн, на экспорт подсолнечного масла – 106,5 тысячи тонн, подсолнечного шрота – 140,9 тысячи тонн. Они будут действовать до 31 декабря 2024 года.
Правительство России временно запретило вывозить из страны рис и рисовую крупу в конце июля.
До этого Минсельхоз РФ сообщал, что объемы выпуска риса в стране за месяц снизились на 3,1%. В сравнении с прошлым годом производство риса в РФ сократилось на 0,1%. При этом дефицита гречневой крупы в стране не наблюдалось.
Россия запретила вывоз из страны риса до конца 2023 года
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