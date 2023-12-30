Кабмин РФ продлил до 30 июня 2024 года запрет на вывоз риса

Фото: 123RF/siraphol

Кабмин РФ продлил запрет на вывоз риса до 30 июня 2024 года для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Южную Осетию и Абхазию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет вывозить за границу в рамках международных транзитных перевозок и в целях оказания гуманитарной помощи.

Помимо этого, правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подсолнечного масла и шрота, зерновых культур.

В кабмине уточнили, что с 1 января 2024 года квота на экспорт зерновых культур будет 2,1 миллиона тонн, на экспорт подсолнечного масла – 106,5 тысячи тонн, подсолнечного шрота – 140,9 тысячи тонн. Они будут действовать до 31 декабря 2024 года.

Правительство России временно запретило вывозить из страны рис и рисовую крупу в конце июля.

До этого Минсельхоз РФ сообщал, что объемы выпуска риса в стране за месяц снизились на 3,1%. В сравнении с прошлым годом производство риса в РФ сократилось на 0,1%. При этом дефицита гречневой крупы в стране не наблюдалось.

Россия запретила вывоз из страны риса до конца 2023 года