В России ввели запрет на вывоз риса до конца 2023 года

Фото: depositphotos/AEyZRiO

Правительство России временно запретило вывозить из страны рис и рисовую крупу. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке", – говорится в сообщении.

Запрет на экспорт продовольствия установлен до 31 декабря 2023 года. При этом поставки в Южную Осетию, Абхазию и государства, являющиеся участниками Евразийского экономического союза, не попадут под действие запрета.

Вместе с тем отправлять рис и рисовую крупу за рубеж будет позволено в гуманитарных целях и в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что объемы выпуска риса в стране за месяц снизились на 3,1%. В сравнении с прошлым годом производство риса в РФ сократилось на 0,1%. При этом дефицита гречневой крупы в стране не наблюдалось.



Эксперт рассказал, как правильно выбрать рис для роллов