ФАС выпустила предостережение после заявлений о возможном росте цен на гречку

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выпустила предостережение после публичных заявлений о росте цен на гречневую крупу. Оно опубликовано на сайте ведомства.

"26 июля 2023 года СМИ процитировали заявление гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) с прогнозом роста цен на гречневую крупу в сентябре 2023 года", – сказано в сообщении.

В ФАС подчеркнули, что подобные заявления могут быть восприняты участниками рынка как призыв к увеличению цен, а также стать причиной ажиотажного спроса среди потребителей. Поэтому служба напомнила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Отмечается, что при выявлении установления экономически необоснованных цен и обнаружении признаков противоправного поведения ФАС пресечет подобные действия и примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что предстоящий рост цен на гречку в РФ будет обусловлен ослаблением рубля, окончанием сезона и рекордным экспортом. Цена за тонну крупы, по данным источников издания, вырастет с 41 до 45 тысяч рублей. После этого в Минсельхозе РФ отметили, что ситуация с ценами на гречку в РФ остается стабильной.

При этом цена на хлеб в России выросла за год почти на пять рублей. Как пояснил экономист Георгий Остапкович, это могло быть связано с транспортной логистикой и удорожанием оборудования на хлебозаводе.

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