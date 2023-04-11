Стоимость хлеба в РФ за год выросла почти на 5 рублей – исследование

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В РФ цены на белый и ржаной хлеб за год выросли более чем на 4 рубля за килограмм. Об этом Москве 24 рассказал исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

Он отметил, что по состоянию на 2 апреля средние розничные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в РФ составляли 85,5 рубля за килограмм. При этом в аналогичный период 2022 года – 81,2 рубля за килограмм. Таким образом, произошло подорожание на 4,3 рубля.

Востриков уточнил, что сегодня буханка белого хлеба весом 500 граммов стоит порядка 42,7 рубля. По данным ассоциации, цены на хлебобулочные изделия из ржаной муки тоже повысились за год. Подорожание произошло на 4,4 рубля за килограмм.





Дмитрий Востриков исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Средние розничные цены на хлеб из ржаной муки в России по состоянию на 2 апреля составляли 71 рубль за килограмм, годом ранее – 66,6 рубля за килограмм. Таким образом, буханка ржаного хлеба весом 500 граммов сегодня стоит порядка 35,5 рубля.

Рост цен на хлеб может быть связан с транспортной логистикой и удорожанием оборудования на хлебозаводах. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

"Думаю, что все-таки это какая-то коррекция, связанная с транспортными расходами, с оборудованием. Потому что на хлебозаводах стоит импортное оборудование. Может быть, дороговизна оборудования повлияла на рост цен", – предположил специалист.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ В прошлом году мы собрали самый большой урожай зерновых, в том числе и пшеницы, за все время новой России. Мы собрали 155 миллионов тонн. Такого урожая не было даже в Советском Союзе. Поэтому с урожаем подорожание связано быть не может.

Эксперт посоветовал не делать преждевременных выводов. "Давайте посмотрим, как поведет себя апрель, май. И тогда уже будем делать вывод по поводу изменений. Ничего страшного пока не происходит. Тем более что наши хлебопеки и сельхозпредприятия абсолютно готовы и дефицита продукта не будет", – подчеркнул экономист.

Ранее россиян предупредили о риске подорожания риса в РФ. По данным СМИ, цены на крупу могут вырасти в пределах 8–30%. Возможное подорожание связано с возникшими в Краснодарском крае сложностями с урожаем риса. Именно здесь выращивается основной объем продукта в стране. Отмечается, что на фоне неблагоприятных условий в регионе снизилось качество сырья. При этом большой процент выбраковки риса влечет за собой рост его цены.



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