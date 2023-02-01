Аналитики предупредили о скором подорожании бензина

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Эксперты предупредили о возможном подорожании бензина в России в пределах примерно 5–11%, что выше уровня прогнозируемой инфляции. Об этом сообщает News.ru.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, что цены на топливо подвержены влиянию сразу ряда факторов. К ним он отнес рост на 4% акциза на моторное топливо и повышение налога на добычу полезных ископаемых.

"Добавим к этому внешние факторы – потолок цен на российскую нефть и запрет на импорт нефтепродуктов из РФ. То есть прибыль нефтяных компаний будет сокращаться", – подчеркнул специалист.

По его оценкам, бензин марки АИ-92 в среднем по РФ может подорожать до 50 рублей, а АИ-95 – до 55 рублей. Литр дизельного топлива может вырасти в цене до 60 рублей.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман напомнил, что бензин производится вместе с мазутом и дизельным топливом, которые из-за падения экспорта будут не востребованы. Как следствие, ради сокращения издержек может сократиться как их выпуск, так и производство бензина.

"Это вместе с ростом налогов на нефтяников приведет к повышению цен. За год средняя цена на бензин может вырасти на 7–11%, до 56–58 рублей", – предположил аналитик.

В декабре вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия намерена не допустить роста цен на топливо выше инфляции в 2023 году. Он добавил, что динамику цен будет отслеживать Федеральная антимонопольная служба.

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