Врач рассказала о пользе пшенной каши для пожилых

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Пшенная каша поможет в профилактике возрастных заболеваний у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Продукт содержит витамины группы B, особенно B1 и B2. Это хорошо влияет на нервную систему, на внешний вид", – отметила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог В этой каше есть витамин PP, который защищает от атеросклероза, развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также фтор, который хорошо действует на зубную эмаль.

Кроме того, в составе крупы присутствует кальций, калий и магний. "Кальций отвечает за здоровье зубов, волос, ногтей костной системы, за передачу нервного импульса. Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы. Магний расслабляет сосудистую стенку, улучшает настроение, предотвращает какие-то нервные вспышки", – перечисляет диетолог.

Вместе с тем стоит учитывать, что пшенную кашу не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гипотиреозе, поскольку она мешает всасыванию йода.

Ранее пожилым россиянам посоветовали включать в рацион перепелиные яйца. Отмечается, что этот продукт максимально полезен для возрастной категории граждан, так как богат витаминами группы B. Кроме того, он является источником легкоусвояемого белка. Еще одним преимуществом перепелиных яиц является содержащийся в них витамин D, которого часто не хватает пожилым людям.

