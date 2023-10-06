Врач рассказал о максимально полезном виде яиц для пожилых

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Перепелиные яйца содержат белок, а также селен, витамины D и группы B, поэтому будут полезны для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Перепелиные яйца максимально полезны для пожилых людей, потому что там достаточно большое количество витаминов группы B, в том числе B12. Он часто бывает в дефиците, и возникает анемия", – пояснил эксперт.

Кроме того, этот продукт является хорошим источником белка. "В перепелиных яйцах достаточно легкоусвояемый белок. Для пожилых людей это важно, потому что часто у них есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. То есть белок у них обычно трудно усваивается", – говорит Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В перепелиных яйцах есть витамин D. Пожилым людям часто его не хватает. И эта проблема может привести к вымыванию кальция из костей. Остеопороз у людей старшего возраста – тоже достаточно частая проблема.

Вместе с тем употребление перепелиных яиц поддержит не только состояние костей, но и работу щитовидной железы. "В перепелиных яйцах достаточно большое количество селена. Это компонент, ответственный за качественную работу щитовидной железы. У многих пожилых людей есть проблемы с этим органом", – отметил диетолог.

Перепелиные яйца можно включать в рацион даже людям с лишним весом, поскольку продукт содержит мало калорий. Лучше всего употреблять их на завтрак, чтобы получить пользу с самого утра, заключил Арзамасцев.

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