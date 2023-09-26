Врач назвала три продукта для улучшения памяти в пожилом возрасте

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Для улучшения памяти пожилым людям рекомендуется есть ягоды черного цвета, жирную рыбу и яйца. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, укрепить сосуды помогут черника, голубика и ежевика. "Они богаты элементами, которые хорошо укрепляют сосудистую стенку, улучшают кровообращение, и мозг нормально снабжается кислородом. Все это важно, потому что с возрастом происходят сосудистые изменения. Именно из-за этого начинаются проблемы с памятью", – объяснила эксперт.

Также для хорошей работы мозга важно употреблять продукты, в которых содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.





Елена Соломатина врач-диетолог Омега-3 препятствует развитию атеросклероза. Больше всего ее содержится в рыбе холодных морей. Подойдет селедка, которую можно тушить и запекать. Также можно есть печень трески.

Кроме того, на работу головного мозга положительно влияет употребление яиц. "Многие пожилые люди боятся есть этот продукт, поскольку в нем присутствует холестерин. Но в яйцах содержится и холин – предшественник ацетилхолина, который отвечает за скорость передачи нервного импульса", – уточнила диетолог.

Ранее пожилых россиян предупредили об опасности неполноценного питания. Отмечается, что скудный рацион, при котором человек потребляет недостаточное количество требующихся организму веществ, способен снизить продолжительность жизни. При такой тенденции увеличивается риск развития возрастных недугов и не только.

