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20 сентября, 12:17

Общество

Врач предупредил об ошибке в питании пожилых, которая сокращает жизнь

Фото: 123RF/kulkann75

Неполноценный рацион считается главной ошибкой в питании людей пожилого возраста и может снизить их продолжительность жизни. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Пожилые люди очень часто обедняют свое питание, делая его более скудным и дефицитным. Например, они воздерживаются от рыбы и фруктов, потому что экономят. Очень часто мы видим, что пожилые недоедают творог. Это кальций, который необходим их костям", – отметила специалист.

Существует термин – мальнутриция, то есть недостаточное потребление жизненно важных питательных веществ. Такое поведение, конечно же, снижает продолжительность жизни, делая более вероятным всевозможные заболевания, в том числе и возрастные.
Михаил Гинзбург
врач-диетолог

Для сохранения здоровья в пожилом возрасте необходимо полноценное питание, подчеркнул врач. "Признаки полноценного питания – два стакана кисломолочного напитка и два фрукта в день. Бобовые – это горох, соя, фасоль и так далее – не менее пяти блюд в неделю. Жирная морская рыба – не менее трех блюд в неделю. Такие рекомендации позволяют немного подровнять питание", – уточнил Гинзбург.

Также пожилые люди могут обратиться к специалисту, который при помощи опроса выявит, что именно человек недоедает, и исходя из этого составит полноценный рацион.

Ранее пожилых россиян предупредили о рисках, которые влечет за собой лишний вес. Отмечается, что на фоне избыточной массы тела могут развиваться различные заболевания, в том числе гипертония и диабет. Кроме того, из-за лишнего веса страдает опорно-двигательный аппарат и в целом происходит быстрый износ всех систем организма.

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