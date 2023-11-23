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23 ноября, 13:27

Общество

Эндокринолог рассказала про самый вредный перекус для пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бутерброды с копченой колбасой и сладости являются самым вредным перекусом для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, часто с возрастом у людей возникают проблемы с обменом веществ. Это проявляется в развитии инсулинорезистентности, ожирения и сахарного диабета второго типа.

"Также с возрастом процесс пищеварения обычно затормаживается. Появляется недостаточность ферментов, кишечник становится во многом ленивым, особенно с хроническими эндокринными заболеваниями. Потому наиболее вредными являются те продукты, которые влияют на хронические недуги и пищеварение в целом", – объяснила Лазуренко.

Например, речь идет о бутербродах с различными острыми, солеными и копчеными колбасами.

Эти продукты, даже в небольших количествах, будут нарушать процесс пищеварения в тонком кишечнике, где происходит основное всасывание. Организм не получит питательных веществ. При этом произойдет всплеск глюкозы и инсулина, что повлияет на сопутствующие заболевания.
Наталья Лазуренко
врач-диетолог, эндокринолог

Кроме того, в качестве перекусов не рекомендуется употреблять сладости, так как любой продукт, содержащий муку и сахар, будет вреден. Это в том числе относится к батончикам, шоколаду, булкам с начинками и без, сушкам и прочим угощениям.

"Мука – это простой углевод, который резко повышает уровень глюкозы в крови. Из-за этого поджелудочная железа будет выбрасывать огромное количество пищеварительных ферментов. Эндокринный аппарат начнет вырабатывать инсулин. В норме он переносит глюкозу в нуждающиеся клетки. Но при недугах типа диабета избыток сахара пойдет прямиком в жировую ткань и усугубит течение заболевания", – предупредила диетолог.

Ранее был назван продукт, который обязательно должен присутствовать в рационе пожилых людей зимой. Речь идет о бульоне, поскольку он хорошо усваивается, питает ткани тела и дает согревающий эффект. Его следует готовить из мяса домашних птиц. В бульон также рекомендуется добавить корнеплоды вроде пастернака, моркови и корня сельдерея.

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