Диетолог рассказала, кому нельзя есть квашеную капусту

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Употребление квашеной капусты лучше ограничить при гипертонии, болезнях почек и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщила News.ru диетолог Наталья Круглова.

Она рассказала, что в этом продукте много соли, которую нужно есть в определенных количествах гипертоникам и людям с заболеваниями почек.

Круглова отметила, что индивидуальная непереносимость чаще всего проявляется при заболеваниях ЖКТ. Однако квашеная капуста может и хорошо усваиваться, так как это частично ферментированный продукт. Пищевые волокна, содержащиеся в ней, расщепляются и перевариваются, добавила она.

Иногда и свежая капуста вызывает вздутие, а квашеная усваивается хорошо, резюмировала специалист.

Ранее были названы противопоказания для употребления грибов. Их не рекомендуется есть при проблемах с ЖКТ, например гастрите или язве. Также ограничить грибы в своем рационе лучше тем, кто страдает от заболеваний поджелудочной железы, печени и почек, чтобы недуги не перешли в острую фазу.

"Доктор 24": квашеная капуста