Врач рассказал, для кого грибы являются запрещенным продуктом

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Грибы не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Грибы содержат много полезных веществ, но считаются тяжелой пищей и могут ухудшить состояние при некоторых заболеваниях.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Грибы содержат большое количество клетчатки. Поэтому их в первую очередь нельзя употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Если есть гастрит, какие-то воспалительные заболевания кишечника, язвы, то от грибов лучше отказаться.

Также потребление грибов следует ограничить при заболеваниях печени, почек и поджелудочной железы. "Если есть проблемы хронического характера и человек объелся грибов, то заболевания могут перейти в острую фазу", – предупредил диетолог.

Ранее были названы случаи, когда можно отравиться съедобными грибами. В частности, опасность для здоровья представляют их ядовитые двойники, которые легко собрать по ошибке. Например, опята внешне схожи с галериной окаймленной. Кроме того, если съедобные грибы растут, например, в лесу недалеко от мусорного полигона, то они тоже опасны, поскольку могут накапливать вредные вещества из почвы.

