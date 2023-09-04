Россиянам рассказали, в каких случаях можно отравиться съедобными грибами

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Некоторые виды грибов, которые можно употреблять в пищу, имеют крайне опасных двойников. Собирать их следует только в том случае, если существует полная уверенность в безопасности продукта, заявил в эфире радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

Он пояснил, что съедобные грибы часто имеют довольно похожих на них ядовитых двойников. Иногда человек плохо знает лес, в который впервые идет. Например, он может перепутать галерину окаймленную с опятами, что довольно просто сделать, отметил врач.

Так, подобный гриб является менее известным носителем аматоксина, чем бледная поганка. По словам Водовозова, это один из самых мощных ядов грибного происхождения, который может стать причиной смерти. Даже съедобные грибы, продолжил эксперт, способны приобретать опасные свойства, если растут недалеко от определенных объектов. Это могут быть и белые грибы, и подосиновики, и лисички.

Токсиколог уточнил, что плодовое тело (часть гриба, которую употребляют в пищу. – Прим. ред.) представляет собой концентрат того, что гриб собрал в себя из почвы. В случае, если рядом с лесом находятся свалка, мусорный полигон или автомойка, то вредные вещества могут накапливаться в них. Употребление подобных продуктов приведет к отравлению, подчеркнул Водовозов.

Он также рекомендовал правильно обрабатывать содержимое корзинки после похода в лес. Это поможет не допустить отравления, пояснил врач.

"Когда мы собираем грибы и потом их обрабатываем, на них остаются частички почвы, в которой могут быть Clostridium botulinum – бактерии, выделяющие ботулотоксин. Поэтому при обработке грибов главное – тщательно удалить с них всю почву", – заявил Водовозов.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что растущие рядом с оживленными трассами или в городских парках грибы могут содержать в себе соли тяжелых металлов и ядохимикаты. Эксперт подчеркнула важность правильно обрабатывать и хранить эти продукты. Перебрать, почистить, отварить или заморозить грибы следует прямо в день сбора.



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