Корзина проблем: когда сбор грибов и растений может обернуться штрафом

В Подмосковье начался сезон белых русских трюфелей, рассказали в министерстве экологии и природопользования региона: в местных лесах эти грибы можно собирать аж до января. Но нужно быть внимательными: если захочется положить в корзинку другие дикоросы, это может обернуться неприятностями. Расскажем, что грозит за сбор определенных грибов и растений и в каких местах вообще ничего нельзя срывать.

Что и где запрещено собирать?

Грибы, ягоды и растения, занесенные в Красную книгу РФ и в Красные книги регионов, срывать запрещено. Самый простой вариант – перед походом в лес зайти в интернет и найти список краснокнижных растений того региона, где планируется сбор. Этот перечень нужно скачать себе на телефон и от него отталкиваться, рассказал Москве 24 президент Союза переработчиков дикоросов России "Национальный экоресурс" Юрий Рудаков.

При этом эксперт обратил внимание, что Красные книги разных областей могут отличаться.



Юрий Рудаков президент Союза переработчиков дикоросов России "Национальный экоресурс" К примеру, кто-то сорвал некое растение в Тульской области и поехал в Брянскую. При этом в первом регионе оно не является краснокнижным, а во втором, наоборот, входит в этот список. В этой ситуации, если человека поймают, ему будет сложно доказать, что он сорвал растение не в Брянской области, а в Тульской.

Также специалист подчеркнул, что абсолютно все дикоросы запрещено собирать на особо охраняемых природных территориях. Однако на отдельных локациях могут быть исключения, добавил Рудаков.

"Допустим, есть участок реки, где нерестится редкая рыба, и на эту территорию может не распространяться запрет, например, на сбор растений. Информацию об этом можно уточнить непосредственно в заповеднике или национальном парке", – объяснил эксперт.

Кроме того, запрещено срывать грибы и растения, которые содержат психоактивные вещества, добавил Рудаков (полный перечень утвержден постановлением правительства РФ от 27.11.2010 № 934).

Какая ответственность грозит?

Сбор дикоросов, которые содержат в себе запрещенные вещества, рискует обернуться тюремным сроком. Об этом рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

"За сбор таких растений может грозить уголовная ответственность по статье о приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков (228 УК РФ). Однако ответственность наступит, только если будет доказано, что это (сбор) делается специально", – подчеркнул он.

Кроме того, серьезный срок в скором времени может грозить за уничтожение краснокнижных растений и грибов: закон об этом вступит в силу в октябре 2023 года. Максимальная ответственность по нему составит до девяти лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей, уточнил Рыбченко.

Однако, по словам юриста, большинству грибников такое наказание не грозит.





Ваге Рыбченко руководитель юридической приемной Московского союза садоводов В уголовном праве есть такое понятие, как малозначительность преступления. Допустим, грибник неосознанно или по ошибке повредил или сорвал одно растение, и его за этим застали. Понятно, что претензии к нему не предъявят. Эти меры направлены на борьбу с браконьерами, теми, кто осознанно занимается незаконной деятельностью.

"При этом растения из Красной книги нельзя уничтожать как на особо охраняемых природных территориях, так и в соседнем лесу, если они вдруг там растут", – уточнил эксперт.

Также Рыбченко напомнил, что в заповедных местах нельзя срывать не только краснокнижные виды, но и любые дикоросы в целом. Если на этих территориях грибник повредит самое обычное растение, ему грозит штраф от 500 до 1 000 рублей, заключил Рыбченко.