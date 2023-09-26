26 сентября, 11:25Общество
Врач рассказал про опасные сочетания творога с другими продуктами
Фото: depositphotos/myviewpoint
Творог не рекомендуется употреблять вместе с сахаром, а также с мясом и рыбой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По словам специалиста, белки животного происхождения не стоит смешивать между собой.
"Еще одно нежелательное сочетание – творог с сахаром. Дело в том что он сам содержит лактозу – это молочный сахар. И если мы добавим еще сладости, то риск сахарного диабета усилится", – предупредила Мухина.
Ранее россиянам рассказали, с чем не стоит есть белый хлеб. В целом этот продукт вообще не рекомендуется употреблять из-за высокого гликемического индекса и маленького количества полезных веществ. Однако если белый хлеб все же присутствует в рационе, то лучше не сочетать его со сладостями, например с вареньем.
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