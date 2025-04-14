Врач Панова: нори ценится за низкую калорийность и большое содержание йода

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Сушенные водоросли нори обладают низкой калорийностью и большим содержанием йода. Они способны восполнить йододефицит, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.

"Нори производится около тысячи лет в прибрежных районах Восточной Азии на специальных фермах. Для того, чтобы получить 1 килограмм сухих нори, требуется около 10 килограммов свежесобранных водорослей", – отметила она.

По словам специалиста, нори содержат 35–45 килокалорий на 100 граммов. В них также присутствует большое количество В-каротина, фолиевой кислоты, витамина В9 и йода.

Кроме того, врач привела исследования, которые показывают наличие в нори антиоксидантов, каротиноидов и клетчатки, которая помогает пищеварению, нормализует уровень сахара и холестерина в крови.

В день эксперт посоветовала употреблять до 100 граммов нори, что равняется 2–3 листам водорослей. Такое количество йода в сутки безопасно и полезно, объяснила Панова. При этом диетолог не рекомендует есть нори тем, у кого есть заболевания щитовидной железы.

Ранее диетолог Андрей Бобровский предупредил, что избыток зеленого чая провоцирует бессонницу и нарушает усвоение железа. Напиток содержит кофеин, что при избыточном потреблении (более 3 чашек в день для чувствительных людей. – Прим. ред.) может вызвать чувство тревожности, головные боли и учащенное сердцебиение.

Эксперт также отметил, что зеленый чай может раздражать слизистую желудка, особенно при употреблении натощак, вызывая боли, изжогу и расстройства ЖКТ.

