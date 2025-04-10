Диетолог Бобровский заявил, что зеленый чай может вызвать бессонницу и головные боли

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Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский предупредил, что избыток зеленого чая провоцирует бессонницу и нарушает усвоение железа. Об этом он сообщил в беседе с "Радио 1".

По словам Бобровского, напиток содержит кофеин, что при избыточном потреблении (более 3 чашек в день для чувствительных людей. – Прим. ред.) может вызвать бессонницу, чувство тревожности, головные боли и учащенное сердцебиение.

Эксперт также отметил, что зеленый чай может раздражать слизистую желудка, особенно при употреблении натощак, вызывая боли, изжогу и расстройства ЖКТ.

Особое внимание диетолог уделил способности зеленого чая снижать усвоение железа из пищи, что особенно актуально для женщин и людей с предрасположенностью к анемии. Также чрезмерное употребление напитка может привести к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса.

Ранее кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о продуктах, способных повысить скорость метаболизма. Специалист отметила, что белковая пища и напитки с кофеином оказывают положительное влияние на обменные процессы в организме.

По словам эксперта, замедление метаболизма может быть связано с возрастными изменениями, недостатком мышечной массы, приемом психотропных препаратов, гормональными нарушениями и заболеваниями щитовидной железы. Эти факторы часто приводят к увеличению веса.