Врач Русакова: курица, треска и тофу улучшают обмен веществ

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Белковые продукты и напитки с кофеином положительно влияют на скорость обмена веществ. Об этом рассказала Москве 24 врач-диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, скорость метаболизма может снижаться с возрастом, а также из-за дефицита мышечной массы, приема психотропных лекарств, гормональных изменений и патологий щитовидной железы. Как правило, это приводит к набору лишнего веса.

Ускорить метаболизм можно с помощью рациона.

"Все зависит от белков, которые контролируют уровень гормоноподобного вещества – лептина. Он влияет на интенсивность обмена веществ и скорость образования жира в теле", – указала она.

Поэтому врач советует включить в рацион курицу, яйца, тофу, молочные продукты с жирностью до 5%, хек, треску или минтай.

"Количество потребляемого белка рассчитывается индивидуально. Как правило, это грамм на килограмм массы тела", – отметила специалист.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Также в рацион нужно включить напитки с высоким содержанием антиоксидантов и кофеина – зеленый чай или кофе. Они выводят лишнюю жидкость, стимулируют обмен веществ и способствуют жиросжиганию.

Правда, злоупотреблять ими не стоит. Если человек здоров, разрешено пить от трех до пяти чашек (по 200 миллилитров) в день. Однако при проблемах со стороны нервной или сердечно-сосудистой системы допускается не более одной чашки в сутки.

"Также для улучшения метаболизма обязательно нужно пить чистую воду", – отметила диетолог.

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