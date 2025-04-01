Диетолог Русакова назвала главную опасность диетических напитков

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Диетические напитки повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила врач-диетолог Дарья Русакова.

Ранее ученые выяснили, что напитки "с нулевым сахаром" чаще приводят к ожирению, чем обычные. В них содержится подсластитель сукралоза, который усиливает чувство голода приблизительно на 17%, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Metabolism.

По словам Русаковой, в составе диетических напитков есть различные сахарозаменители. Поступая в организм, они провоцируют выброс инсулина, что повышает аппетит и грозит перееданием в последующие приемы пищи.





Дарья Русакова врач-диетолог Еще сладкий вкус таких напитков подает в мозг сигнал о поступлении углеводов, которых на самом деле нет. Поэтому есть риск возникновения нарушений метаболизма.

"Не считается безопасным, например, и подсластитель аспартам. Он приводит к диабету и проблемам с сердечно-сосудистой системой", – предупредила специалист.

Не меньшую опасность в составе напитков "с нулевой калорийностью" представляет и кофеин. Вещество вызывает привыкание, а также перегрузку нервной системы, проблемы со сном и депрессивные состояния, добавила Русакова.

"Также там присутствует фосфорная кислота, которая вымывает из костей кальций и приводит к остеопорозу", – уточнила врач.

Диетолог подчеркнула, что здоровому человеку можно употреблять не более 200 миллилитров диетических напитков в неделю. Однако при наличии диабета, проблем с ЖКТ и почками она рекомендовала полностью исключить их из рациона.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что негативное влияние растворимого кофе на организм преувеличено. Несмотря на то что во время производства и обработки продукт теряет ароматические и органолептические свойства, в нем сохраняются минералы, масла и органические кислоты. При этом эксперт призвала не покупать дешевый кофе, так как там могут содержаться всевозможные примеси.

