Врач Тен: зеленый чай не подвергается ферментации

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Зеленый чай отличается от черного отсутствием ферментации при обработке листьев. Об этом News.ru заявила терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

По словам специалиста, оба вида чая производятся из листьев Camellia sinensis, но разница в обработке.

"Зеленый чай минимально окисляется: листья пропаривают или обжаривают, сохраняя природные полифенолы. Черный чай подвергают ферментации, что меняет состав: катехины превращаются в теафлавины и теарубигины", – рассказала Тен.

Это, уточнила она, объясняет, почему в зеленом чае больше антиоксидантов. При этом черный содержит уникальные соединения, которые полезны для сердца, подчеркнула врач.

Ранее титестер и чайный эксперт Олег Васильев сообщил, что чай помогает избавиться от ряда проблем со здоровьем. Например, зеленые чаи лунцзин или сенча из Китая или Японии богаты катехинами – антиоксидантами, укрепляющими иммунитет и защищающими от старения.

Для бодрости Васильев рекомендовал обратить внимание на черный чай из Индии или цейлонский из Шри-Ланки.