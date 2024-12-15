Эксперт Васильев назвал чай, который снижает риск сосудистых катастроф

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Чай помогает избавиться от ряда проблем со здоровьем – например, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказал титестер и чайный эксперт Олег Васильев.

Ежегодно 15 декабря во всем мире отмечается День чая. Считается, что это один из древнейших и полезнейших напитков на Земле. По словам Васильева, больше всего в мире ценится чай из Кении и Шри-Ланки: в этих регионах влажный и солнечный климат, благодаря чему в растениях почти не заводятся вредители, а производителям не приходится использовать пестициды.

Эксперт подчеркнул, что чай действительно помогает избавиться от некоторых недугов. Например, зеленые чаи лунцзин или сенча из Китая или Японии богаты катехинами – антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и защищают от старения.



Олег Васильев титестер и чайный эксперт Матча из Японии – порошковый зеленый чай – отличается высокой концентрацией хлорофилла и антиоксидантов. Это хорошо для тех, кто любит детокс. Для бодрости лучше выбирать черные чаи из Индии, например ассам или цейлонский из Шри-Ланки. В последнем содержится 2–4 процента кофеина, но он мягче, чем кофе, и хорошо тонизирует.

Кроме того, черный чай снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако эксперт подчеркнул, что польза от напитка будет только при правильном употреблении.

В частности, пить чай нельзя на голодный желудок по утрам. Кроме того, не рекомендуется пить больше трех чашек в день. Это правило касается как листового, так и пакетированного чая, заметил Васильев.

"Чай в пакетиках изготавливают из мелкой фракции, то есть его просто мелко режут. Это не значит, что такой чай вреден, но он содержит меньше полезных веществ, чем листовой. Вопросы скорее вызывают пакетики: если они сделаны не из бумаги, а из пластика, то из них могут выделяться микрочастицы, которые затем попадают в организм", – добавил эксперт.

Ранее профессор кафедры бродильных производств и виноделия Российского биотехнологического университета Марина Мойсеяк рассказала, что чаи на основе лемонграсса и гуараны могут стать альтернативой кофе. По ее словам, эти напитки используются в качестве природных энергетиков и помогают чувствовать себя бодрее.