Нутрициолог Писарева: чайный гриб не рекомендуется при аллергии на кофеин

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Аллергия на кофеин, алкоголь, танины и дрожжевые продукты является противопоказаниями к употреблению чайного гриба, или комбучи, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на нутрициолога и диетолога Ирину Писареву.

По ее словам, чайный гриб также не рекомендуется употреблять людям с низким давлением, синдромом раздраженного кишечника, ВИЧ или СПИДом.

Диетолог подчеркнула, что приготовление полезного напитка требует ответственного подхода. Важно убедиться в качестве гриба, чтобы избежать образования патогенной флоры из-за неправильного хранения или производства. Необходимо правильно приготовить, хранить и ухаживать за чайным грибом, чтобы он принес пользу.

Специалист напомнила, что комбуча представляет собой скопление молочнокислых бактерий, которые подвергаются ферментации с добавлением чая и сахара. В процессе ферментации образуется алкоголь, концентрация которого составляет примерно 0,5–1%.

По словам Писаревой, чайный гриб может быть полезен при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Бактерии, содержащиеся в грибе, способствуют улучшению микрофлоры кишечника, что помогает укрепить иммунитет, снять воспаление и предотвратить развитие онкологических заболеваний.

В чайном грибе содержатся полифенолы, которые помогают снять воспалительные процессы, способствуют улучшению и повышению иммунитета. Помимо этого, чайный гриб может замедлять образование новых кровеносных сосудов, что снижает количество онкоклеток.

Также нутрициолог отметила, что гриб содержит пробиотики, которые способствуют выработке серотонина в кишечнике. Это помогает справиться с депрессией и улучшить настроение. Также гриб способен снижать уровень "плохого" холестерина.

Ранее нутрициолог Ирина Попкова отметила, что тыква содержит витамин А, который важен для зрения, кожи и слизистых оболочек, витамин С, укрепляющий иммунитет, витамин Е, защищающий клетки от повреждений. Витамины и минералы, которые содержатся в тыкве, помогают поддерживать пищеварение и иммунную систему, что особенно важно в осенне-зимний период, когда человек подвержен сезонным простудам.