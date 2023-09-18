Биолог заявила, что чайный гриб способен нормализовать уровень сахара в крови

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Чайный гриб может снижать уровень сахара в крови. Американские исследователи выяснили, что комбуча, как там называют напиток, очень полезна диабетикам и людям с преддиабетом. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на биолога Анчу Баранову.

Отмечается, что ученые Университета Джорджтауна продемонстрировали, что чайный гриб имеет отчетливо выраженные сахароснижающие свойства и "работает покруче метформина". Так, участники исследования четыре недели пили по стакану комбучи. Средний уровень глюкозы в крови натощак у них упал со 164 до 116 миллиграммов на децилитр, напиток помог понизить уровень глюкозы до нормального, объяснила Баранова.

"Если с полномасштабным диабетом не справится, то уж его предшественника – метаболический синдром – напиток остановит", – сказала специалист.

По ее информации, комбучу сейчас продают в спортзалах США как полезный напиток.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что чайный гриб обладает общеукрепляющим действием и повышает иммунитет. Однако стоит помнить, что чайный гриб подойдет не всем. В частности, его не рекомендуется пить людям с повышенной кислотностью, язвенной болезнью и различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой фазе, уточнила специалист.

До этого канадские ученые выяснили, что ряд напитков, в том числе молоко, способны снизить уровень сахара в крови. В числе других напитков, способствующих сокращению концентрации глюкозы, они выделили травяной чай, несладкий кофе, овощной сок, лимонад без сахара и напитки на основе чайного гриба.

"Время новых": комбуча