08:00Общество
Диетолог рассказала о пользе чайного гриба
Фото: 123RF/gongzstudio
Чайный гриб обладает общеукрепляющим действием и повышает иммунитет. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
Эксперт посоветовала употреблять по 200–400 миллилитров чайного гриба в день. При этом диетолог обратила внимание, что пользу от напитка можно получить, только если он правильно приготовлен.
"Если речь о домашних условиях приготовления, то зачастую люди игнорируют различные советы по дезинфицированию посуды, в которой выдерживается чайный гриб. Например, банку из-под него просто моют, а не кипятят. В итоге на посуде могут сохраняться бактерии, которые способны сделать из полезного напитка вредный", – подчеркнула врач.
Кроме того, стоит помнить, что чайный гриб подойдет не всем. В частности, его не рекомендуется пить людям с повышенной кислотностью, язвенной болезнью и различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой фазе. "Также этот напиток нельзя детям, беременным и кормящим. Это те категории, у которых иммунитет более чувствителен к внешним факторам и к питанию", – заключила эксперт.
Ранее были названы полезные свойства, которыми обладает несладкая газированная вода. Среди прочего ее употребление способствует снижению артериального давления за счет содержащегося в напитке углекислого газа. Кроме того, такая вода оказывает благотворное воздействие на кишечник, улучшая его работу.
Читайте также