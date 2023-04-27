Диетолог рассказала о пользе чайного гриба

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Чайный гриб обладает общеукрепляющим действием и повышает иммунитет. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Основное действие напитков из чайного гриба – это улучшение состояния организма человека. Его общее оздоровление за счет привнесения бактерий в микрофлору кишечника. Последняя регулирует очень многие параметры, в том числе иммунитет, усвояемость тех или иных веществ. Чем у человека качественнее и больше микрофлора, тем лучше он себя чувствует и тем крепче его здоровье.

Эксперт посоветовала употреблять по 200–400 миллилитров чайного гриба в день. При этом диетолог обратила внимание, что пользу от напитка можно получить, только если он правильно приготовлен.

"Если речь о домашних условиях приготовления, то зачастую люди игнорируют различные советы по дезинфицированию посуды, в которой выдерживается чайный гриб. Например, банку из-под него просто моют, а не кипятят. В итоге на посуде могут сохраняться бактерии, которые способны сделать из полезного напитка вредный", – подчеркнула врач.

Кроме того, стоит помнить, что чайный гриб подойдет не всем. В частности, его не рекомендуется пить людям с повышенной кислотностью, язвенной болезнью и различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой фазе. "Также этот напиток нельзя детям, беременным и кормящим. Это те категории, у которых иммунитет более чувствителен к внешним факторам и к питанию", – заключила эксперт.

Ранее были названы полезные свойства, которыми обладает несладкая газированная вода. Среди прочего ее употребление способствует снижению артериального давления за счет содержащегося в напитке углекислого газа. Кроме того, такая вода оказывает благотворное воздействие на кишечник, улучшая его работу.

