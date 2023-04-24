Врач рассказала о неожиданной пользе газированной воды

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Несладкая газированная вода улучшает работу кишечника и помогает понизить артериальное давление. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Углекислый газ в несладкой газированной воде расширяет мелкие капилляры. В результате кровь устремляется на периферию и таким образом может понижаться артериальное давление.

Кроме того, несладкая газированная вода может улучшить работу кишечника. Особенно она будет полезной тем, кто мало двигается, добавила Соломатина.

"Благодаря такой воде можно немного простимулировать ленивый кишечник. Если не тяжелая форма запора, то она поможет. Поэтому и обменные процессы будут происходить проще, легче", – объясняет врач.

Однако стоит учесть, что у газированной воды есть противопоказания. Ее не следует пить при гастрите, язве и колите, поскольку напиток обладает раздражающим действием, заключила эксперт.

Ранее были названы напитки, которые могут навредить организму, если их пить натощак. Речь в том числе идет про кофе и алкоголь. Кроме того, опасность для желудочно-кишечного тракта при частом употреблении на голодный желудок представляют газированные напитки, кислые фруктовые и ягодные соки, а также горячий чай.

